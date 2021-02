Clienti non distanziati, e avventori oltre le ore 18: altre due sanzioni a bar di Trento, con chiusura per 5 giorni

Altri due bar sanzionati a Trento per il mancato rispetto delle norme anti-Covid: nella vasta operazione di controllo di sabato scorso, le forze dell’ordine hanno infatti elevato contravvenzioni a clienti e titolari.

Nel mirino un bar di via Gramsci, nel rione della Clarina: agenti della polizia riscontravano la mancata adozione delle misure organizzative atte ad assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro e veniva anche rilevata la mancata adozione dei protocolli sulla prevenzione anti contagio.

Al gestore è stata contestata la violazione delle disposizioni del Dpcm 14.01.2021.

Nel secondo locale, in via Manzoni a Trento, il titolare invece non rispettava l’orario di chiusura previsto per le ore 18, e nel locale erano presenti ancora clienti alle ore 19; quindi le forze dell’ordine procedevano alla contestazione della violazione del predetto Dpcm.

In entrambi i casi oltre alla sanzione amministrativa è stata disposta la chiusura temporanea di 5 giorni e la segnalazione al Commissariato del Governo per provincia di Trento per l’eventuale adozione della chiusura fino a 30 giorni.

