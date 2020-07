Il travaglio del centrodestra per la scelta del candidato sindaco di Trento si è concluso con l’ufficializzazione oggi della scelta del consigliere comunale Andrea Merler, che rimpiazza così Alessandro Baracetti, ritiratosi l’altro ieri dopo che gli era stato fatto capire che i partiti che lo sostenevano avevano intenzione di cambiare cavallo.

Merler è sostenuto - per il momento - da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, ma resta l'obiettivo di agganciare altre civiche.

«Sarà l’avvocato Andrea Merler il candidato sindaco per il centrodestra autonomista alle prossime elezioni a Trento che si svolgeranno il 20 e 21 settembre 2020. È una scelta basata sulla necessità di puntare su una persona con una lunga esperienza e una profonda conoscenza della macchina comunale e che consentirà di includere nella coalizione la lista civica “Trento Unita per Merler Sindaco”, che raccoglierà vari amministratori e personalità esponenti della società civile. Andrea Merler, 37 anni, avvocato, ha una lunga esperienza nel Comune: è stato per 5 anni consigliere di Circoscrizione a Gardolo e per 11 anni membro del Consiglio comunale di TRENTO. Sposato, padre di 3 figli, è capogruppo, presidente della Commissione Vigilanza e società partecipate del Comune di Trento». Lo scrivono in una nota comune il senatore Maurizio Gasparri, Guido Castelli e Stefano Locatelli, responsabili Enti locali di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

Merler fu eletto in consiglio comunale con la lista Civica Trentina.

