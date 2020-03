Cibo destinato alle mense delle scuole materne, ma dopo la chiusura (improvvisa, per emergfenza virus) delle scuole, destinato al macero. Quasi 900 chili di alimenti freschi (latticini, frutta, verdura, carne e uova) originariamente destinati alla preparazione dei pasti per i bambini dei nostri asili - temporaneamente chiusi - sono stati donati a «Trentinosolidale» che ne ha curato la distribuzione capillare ai soggetti bisognosi attraversi i consueti canali.

Come spiega un comunicato del Comune di Trento «Ecco un esempio di come sia importante, anche in una situazione di emergenza, unire le forze e affrontare al meglio il tema della riduzione dello spreco alimentare: uno degli obiettivi del Progetto Nutrire Trento www.nutriretrento.it e della futura food policy cittadina».