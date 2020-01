Trenta persone evacuate questa mattina per un incendio che si è sviluppato a Vigo Meano: in fiamme un appartamento all'ultimo piano di una casa storica, con il fuoco partito probabilmente da una canna fumaria, che si è esteso al tetto in legno.

L'allarme è scattato alle 9,30, quando sono stati allertati i vigili del fuoco volontari di Meano: a supporto, viste le dimensioni dell'incendio, anche i pompieri del Corpo permanenti di Trento con l'autoscala. Poco dopo, di rincalzo anche squadre dei vigili del fuoco volontari di Gardolo.

Sul posto anche i Carabinieri e una autoambulanza, per una persona lievemente intossicata dal fumo.

IL VIDEO (per gentile concessione di Martino Zanella)