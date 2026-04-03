ARCO. Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi sulla parete di San Paolo, in Valle del Sarca, dove due climber italiani sono stati soccorsi mentre affrontavano una via multipitch sul pilastro Themis.

L’allarme alla Centrale unica di emergenza è scattato intorno alle 17.30. Secondo quanto ricostruito, verso la fine della salita il secondo di cordata è caduto durante il traverso al penultimo tiro, senza riportare traumi ma senza più riuscire a proseguire. Il compagno, fermo in sosta, lo ha calato e messo in sicurezza.

Nel tentativo di raggiungerlo, anche il primo di cordata si è calato fino alla sosta della via accanto, ma non è più riuscito a completare altre manovre perché le corde si sono intrecciate. A quel punto è stato richiesto l’intervento della Stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che ha inviato sul posto le squadre di terra.

I soccorritori hanno raggiunto i due alpinisti dall’alto e hanno organizzato una calata di circa 200 metri per riportarli alla base della parete. Due dei sei operatori sono scesi fino ai climber, tre si sono portati in sosta e un altro è rimasto a terra per coordinare le operazioni con il binocolo. Le manovre si sono concluse intorno alle 19.30: i due uomini, entrambi sulla quarantina, sono rientrati autonomamente e senza conseguenze.