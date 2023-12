Riva del Garda Fierecongressi, il bilancio supera i livelli pre pandemia: fatturato di oltre 25 milioni

RIVA DEL GARDA. Il 2023 segna il ritorno in positivo del bilancio di Riva del Garda Fierecongressi, con un fatturato di oltre 25 milioni di euro e un risultato operativo in aumento di oltre 3 milioni rispetto al 2022. La Società guidata da Roberto Pellegrini ha adottato una politica di controllo dei costi efficace, mantenendo risultati ante imposte ai livelli pre pandemia. Numeri favoriti da una strategia di sviluppo basata su investimenti mirati, espansione del network e un’attenzione sempre maggiore alle dinamiche di un mercato in continua evoluzione.



Il 2023 segna il ritorno in positivo del bilancio di Riva del Garda Fierecongressi. Significativi sono i dati che emergono dall’analisi del preconsuntivo 2023 della Società presieduta da Roberto Pellegrini, che presenta un fatturato di 17,6 milioni di euro. Un risultato operativo positivo, in aumento rispetto al 2022 di oltre 3 milioni di euro, e un risultato ante imposte atteso che raggiunge i livelli pre pandemia, frutto di un’efficace politica di controllo e contenimento dei costi, anche a fronte di un aumento generalizzato di quelli legati a energia, manutenzione, cura degli spazi e parcheggi.



Il fatturato di Gruppo, comprensivo delle Società partecipate ON THE GO, Expo Riva International e RFC Immobiliare raggiunge un totale di oltre 25 milioni di euro.



“Sono orgoglioso di presentare un bilancio che, nonostante l'aumento dei costi di gestione, si è rivelato estremamente positivo, e per il quale desidero esprimere grande soddisfazione, anche a nome dell’intero Consiglio di amministrazione. - dichiara Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi - usciamo dalla pandemia più forti: ancor più consolidati sui mercati nazionali e internazionali, con una struttura manageriale più qualificata, e con risultati economici e finanziari che ci attestano su livelli mai raggiunti in passato. Un risultato che è frutto dell'impegno dell'intera squadra e della costante attenzione all'efficienza operativa. Guardiamo con fiducia al futuro, continuando a lavorare con determinazione per mantenere e accrescere il nostro ruolo di rilievo nel panorama fieristico e congressuale".



I ricavi di vendita della Società registrano un incremento del 62% rispetto al 2022 e del 21% rispetto al pre pandemia. L’attività congressuale per il 2023 ha prodotto un livello di ricavi eccezionale, risultando in aumento di 35 punti percentuali rispetto al 2022 (anno in cui i congressi avevano già registrato un fatturato molto importante).



L’acquisizione dall’inizio del 2023 degli spazi presso ITAS Forum, unita a quelli di Spiaggia Olivi, ha contribuito all’ottenimento di questo risultato senza precedenti. Per l’attività fieristica i ricavi del 2023 segnano un più 67% rispetto al 2022 e, se paragonati a quelli del 2019, risultano in aumento di 24 punti percentuali. Ottimi gli esiti di Expo Riva Schuh & Gardabags, la manifestazione che a gennaio festeggia la sua 100esima edizione: i ricavi prodotti superano del 18% quelli del 2019. Anche per Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza l’andamento è positivo, con un più 50% rispetto all’edizione 2019 e un più 37% rispetto all’ultima edizione pre pandemia, realizzata nel febbraio 2020.



Positivo anche REbuild, il primo evento italiano dedicato all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito, in ripresa dopo gli anni di chiusura forzata. Il 2023 è stato contrassegnato da un traguardo importante per Riva del Garda Fierecongressi, che l’11 luglio scorso ha celebrato il 50esimo anniversario dal primo congresso ospitato.



"Innovazione, sviluppo e organizzazione sono i pilastri fondamentali della strategia vincente che ha guidato la Società verso i significativi risultati ottenuti nel 2023 - dichiara Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi - elementi che si sono rivelati cruciali nel periodo post pandemia, consentendo il raggiungimento dei successi attuali. La costante ricerca di innovazione, l’internazionalizzazione e il consolidamento delle relazioni con i partner hanno rappresentato le chiavi di un percorso in continua crescita. Il 2023 si è aperto con molte incognite, ma si è chiuso positivamente grazie a un'organizzazione sempre più attenta alle esigenze del cliente, capace di intercettare le dinamiche di un mercato in continua evoluzione".



Riva del Garda Fierecongressi prosegue il percorso di qualificazione delle proprie prestazioni e servizi con una sempre maggior attenzione all’ambiente e allo sviluppo responsabile, agli aspetti sociali, alle persone e al territorio. Un impegno che coinvolge la gestione organizzativa nel suo complesso e che include la partecipazione di tutti gli stakeholder. Prima in Italia ad avere ottenuto la certificazione ISO 20121 dedicata agli eventi sostenibili, Riva del Garda Fierecongressi opera con l’obiettivo di andare oltre, e intensificare le azioni di sostenibilità intraprese instaurando un dialogo con soggetti portatori di esperienza in questo campo.



Tra questi, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, nata e promossa nel 2004 da Slow Food, con la quale la Società rivana lo scorso novembre ha siglato la partnership. Continua inoltre la promozione di Food for Good, il progetto di Federcongressi&eventi, Banco Alimentare ed Equoevento Onlus, volto a contrastare lo spreco di cibo, un’iniziativa diventata ormai prassi consolidata nella gestione degli eventi del polo congressuale e fieristico del Trentino.