Ancora violenza alla stazione di Pergine: due feriti, il sindaco chiede un presidio fisso

PERGINE. Nuovo episodio di violenza, venerdì 3 maggio, alla stazione ferroviaria di Pergine: le forze dell'ordine sono dovute intervenire, nel pomeriggio, lungo la pensilina nella zona del parcheggio fra l'ex stazione e la struttura del centro intermodale per una violenta scazzottata che ha lasciato tracce molto evidenti, come chiazze di sangue per terra, sui muri e sulle obliteratrici. Chiamati da alcune persone presenti sul posto, sono intervenuti quindi i sanitari di Trentino Emergenza con l'ambulanza e l'autosanitaria, e anche i carabinieri del Radiomobile e della stazione di Pergine.



I militari hanno provveduto ad identificare i responsabili della scazzottata: si tratta di due minorenni, stranieri, alterati dall'alcol, che sono venuti alle mani per futili motivi, come è stato poi ricostruito.



Il primo cittadino di Pergine spiega come fin da prima della rissa fra ragazze dei mesi scorsi si fosse già attivato per cercare di risolvere la questione di degrado del centro intermodale. Soluzione che, per il sindaco Roberto Oss Emer, passa anzitutto da un presidio della stazione.