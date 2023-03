«Lake Garda 42», una mattinata tutta di corsa con 2.700 iscritti: ripercussioni sul traffico

RIVA DEL GARDA. Giornata di grande sport, di ottima promozione turistica, ma anche di inevitabili disagi sulle strade del Garda trentino. Si svolge oggi, domenica 26 marzo, la seconda edizione della «X-Bionic Lake Garda 42», con 2.700 iscritti, quasi un terzo in più rispetto alla prima edizione dell'anno scorso.



Si sfideranno podisti di 62 nazionalità provenienti da tutti e cinque i continenti. Ancora una volta il dato sulla partecipazione femminile è sorprendente: nella mezza maratona «LG21» le runner sono il 49%. «Siamo molto contenti che gli appassionati sia italiani che internazionali, siano giunto ancora una volta in gran numero, segno che hanno colto la bellezza di una gara unica nel suo genere - sottolinea Patrizia Pederzolli Deißenberger alla guida del comitato organizzatore - un riscontro importante per noi ma anche per i nostri partner del settore dell'accoglienza e dell'ospitalità».



La maratona partirà alle 9 dal lungolago di Limone e terminerà a Malcesine dopo aver attraversato Riva e Arco. La mezza maratona «LG21» partirà dalla piazza delle Canoniche ad Arco alle ore 9.45, con il medesimo traguardo della gara principe a Malcesine. Ieri alle 18 si è solta la «LG KIDS», la corsa di 1,3 chilometri dedicata ai bambini, presso la Rocca di Riva. Il coinvolgimento nel percorso di molte strade importanti causerà inevitabili disagi alla viabilità in una domenica che sarà già di afflusso turistico.



Le strade interessate saranno chiuse tra 20 e 30 minuti prima del passaggio della gara. Sono da prevedere ripercussioni sulla viabilità e disagi alla circolazione stradale, per cui la raccomandazione è di organizzare per tempo i propri spostamenti. Per info: 0464-900200 (Polizia locale Alto Garda e Ledro).



Il percorso che verrà eseguito dagli atleti provenienti da Limone:

via Giacomo Cis, Riva del Garda, piazza Catena, piazza Tre Novembre, via Gazzoletti, piazza Garibaldi, giardini di Porta orientale, via Maroni, lungolago, parcheggio al porto San Nicolò, viale Rovereto (Statale 240), ciclabile, via Gardesana ciclabile, Torbole, via Linfano, via Sabbioni, Arco, via Isce, via Monte Brione, via San Giorgio (Provinciale 118), via Cavallo, via Narzelle, Grande circonvallazione, via San Sisto, via Damiano Chiesa, via Santa Caterina, via Cesare Battisti, via Magnolie



Piazza delle Canoniche, Arco (partenza mezza maratona), via Magnolie, via San Pietro, ciclabile del Sarca, ponte sul Sarca, Torbole, lungolago, ciclabile basso Sarca, piazza Santa Maria al Lago, Gardesana direzione Tempesta e Malcesine



Consigliamo di monitorare anche i canali social della Polizia locale Intercomunale dell’Alto Garda e Ledro