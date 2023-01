Gardesana, autovelox micidiale: già 14mila multe in 75 giorni. Anche ai trentini

LAGO DI GARDA. La stima, conti alla mano, è di circa 150 multe al giorno. Su una strada che nei mesi invernali è assai poco frequentata significa colpire una buona parte degli automobilisti e degli autotrasportatori che transitano di lì. A Pai (nella foto), il piccolo centro sulla Gardesana Orientale nel territorio comunale di Torri del Benaco, da alcuni mesi è posizionato un autovelox che sta facendo molto parlare di sé.



Siamo a circa 30 chilometri dal confine col Trentino, eppure le multe sono fioccate numerose, soprattutto nelle ultime settimane, anche agli automobilisti trentini che per motivi di lavoro, pendolarismo o per trasferte del fine settimana, si sono ritrovati a passare di lì. Cosa non rarissima considerando appunto che la "terribile" Gardesana Orientale, vero incubo degli automobilisti per tutta l'alta stagione, da novembre a febbraio diventa una "pista" sulla quale è fin troppo facile accelerare oltre il dovuto.



E infatti sono davvero in pochi a rispettare il limite di 50 all'ora che caratterizza, giustamente, anche l'abitato di Pai. È certo vero che il borgo si spopola in inverno, ma anche i pochi che ci vivono tutto l'anno non meritano di vedersi sfrecciare sotto casa auto a velocità impossibili.



In due mesi e mezzo sarebbero ormai 14mila le sanzioni elevate dalla Polizia locale di Torri del Benaco. In gran parte a carico di automobilisti e lavoratori di Malcesine e Brenzone, i due comuni veronesi a nord di Torri.



Non è un caso che la sollevazione popolare contro l'autovelox sia partita proprio da lì, coi due sindaci Giuseppe Lombardi e Davide Benedetti chiamati dai rispettivi censiti a farsi tramite con il collega Stefano Nicotra (primo cittadino di Torri) perché l'autovelox sia rimosso o rimodulato, o almeno reso più visibile a chi transita da Pai.