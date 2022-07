Il rogo sopra Nago, il sindaco: "Fiamme sotto controllo ma per lo spegnimento completo servirà tempo, i divieti rimangono"

TRENTO. "La situazione un po' migliorata. L'intervento degli elicotteri ha contenuto l'espansione delle fiamme e quindi si può dire che al momento l'incendio è sotto controllo. Chiaramente, però, la situazione è costantemente monitorata e se le condizioni del vento dovessero cambiare, complice anche la siccità, l'elicottero interverrà per spegnere eventuali focolai".

Lo spiega il sindaco di Nago Torbole, Gianni Morandi, in merito all'incendio che da domenica pomeriggio sta interessando i boschi sopra l'abitato di Nago Torbole, in Trentino. Questa mattina, assieme ai due elicotteri della protezione civile del Trentino, è entrato in azione anche un Canadair, che recupera l'acqua direttamente dal lago di Garda. Sono in azione tutte le squadre dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Garda (circa un centinaio di uomini che si avvicendano sul posto), assieme al personale del Corpo forestale e della Protezione civile della Provincia di Trento.















Le impressionanti immagini del monte Baldo in fiamme, e della lotta per spegnere il rogo Sul posto, sopra l'abitato di Nago Torbole, 60 operatori di vigili del fuoco, forestali e Nuvola. Abitazioni in sicurezza, evacuate le baite per evitare che le persone rimanessero bloccate in quota (foto ufficio stampa PAT) - LEGGI L'ARTICOLO

"La zona rimane quindi sempre presidiata, i vigili del fuoco stanno facendo un grande lavoro di contenimento e per lo spegnimento totale ci vorrà del tempo perché la superficie è ampia, impervia e morfologicamente complessa, e questo non consente un intervento radicale da terra. Quindi vengono fatti interventi puntuali via aerea dove ci sono focolai", spiega Morandi.

Rimangono in vigore, fino al termine dell'emergenza, le ordinanze che impediscono l'accesso alla strada che conduce sul monte Baldo, al sentiero 601 e alle falesie per l'arrampicata in zona.

Il sindaco oggi ha partecipato a una riunione con il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e con il capo della Protezione civile del Trentino, Raffaele De Col: "Abbiamo fatto una valutazione della situazione mantenendo l'allerta ma con la consapevolezza che al momento non c'è nessun problema per l'incolumità fisica degli abitanti", conclude Morandi.