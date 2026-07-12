VERMIGLIO. Un incontro improvviso con uno stambecco si è trasformato in un incidente per una giovane escursionista di 26 anni, residente a Bergamo, ferita nel primo pomeriggio di oggi, 12 luglio, lungo il Sentiero degli Austriaci in Val di Sole, a circa 2.900 metri di quota. La donna stava camminando con il compagno di escursione, 21 anni, anche lui bergamasco, quando è stata travolta dall’animale.

L’allarme è arrivato al Numero unico per le emergenze 112 intorno alle 13. La Centrale unica di emergenza ha quindi attivato la stazione di Vermiglio del Soccorso alpino e speleologico trentino. L’incidente è avvenuto nella parte finale del sentiero, sotto il Torrione d’Albiolo.

Secondo la ricostruzione, lo stambecco è uscito improvvisamente da una grotta e ha investito la giovane, che nell’urto ha riportato traumi all’addome e alla caviglia, finendo per scivolare per circa venti metri lungo il pendio sottostante il tracciato. Il compagno, che si trovava con lei, è rimasto illeso e ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti tre operatori della stazione di Vermiglio, insieme all’équipe sanitaria che ha prestato le prime cure alla 26enne. La donna è stata poi trasportata in elicottero all’ospedale di Cles per gli accertamenti.

L’escursionista che era con lei è stato invece accompagnato dai soccorritori fino alla propria automobile, parcheggiata al Passo del Tonale, da dove ha potuto rientrare autonomamente.