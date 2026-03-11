TONALE. Sicurezza sulle piste e controlli a tutela degli sciatori: è questo il bilancio dell’attività svolta dalle pattuglie sciatori dei carabinieri impegnate nel comprensorio del Passo del Tonale. Gli interventi hanno riguardato sia il soccorso agli utenti della montagna sia la verifica del rispetto delle norme previste per la pratica degli sport invernali.



Nel corso della stagione sono stati effettuati 130 interventi di soccorso in pista, molti dei quali legati a collisioni tra sciatori. Un numero che conferma il ruolo centrale delle pattuglie per la gestione delle emergenze e per l’assistenza immediata agli infortunati. Parallelamente è proseguita l’attività di prevenzione, con 28 contravvenzioni contestate per violazioni del decreto legislativo 40/2021 sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali.



Tra le infrazioni più frequenti figurano il mancato rispetto delle norme di prudenza e velocità sulle piste, la risalita o il transito non autorizzato e gli accertamenti alcolemici, con quattro casi positivi rilevati. I militari hanno inoltre sanzionato alcuni sciatori per l’assenza dell’assicurazione obbligatoria e per il mancato utilizzo del casco. I controlli hanno riguardato anche l’attività dei maestri di sci: otto sanzioni sono state elevate per l’omessa comunicazione alla Provincia da parte di maestri stranieri.



Sul piano amministrativo generale, i carabinieri hanno segnalato quattro persone per possesso di sostanze stupefacenti ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/1990 e sanzionato tre soggetti per ubriachezza manifesta. Tra gli episodi più rilevanti degli ultimi giorni anche un intervento congiunto con la Stazione forestale provinciale di Ossana, che ha portato alla sanzione del pilota di un elicottero SA 315B Lama sorpreso a effettuare un volo turistico non autorizzato con atterraggio abusivo in un’area forestale nei pressi dell’ex Scuola del turismo del Passo del Tonale.



Al pilota è stata notificata una multa di 2.000 euro per la violazione delle norme provinciali sulla mobilità. L’episodio è stato inoltre segnalato al Servizio mobilità della Provincia autonoma di Trento e all’Enac per le valutazioni di competenza. L’attività di vigilanza proseguirà per tutta la stagione invernale con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle regole sulle piste del comprensorio.