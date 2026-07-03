VERMIGLIO. Quattro sfollati, duecento vigili del fuoco impegnati per ore, milioni di danni e un'intera comunità con il fiato sospeso. È il bilancio della notte di emergenza vissuta a Fraviano di Vermiglio, dove un violento incendio, scoppiato attorno all'una, ha colpito un fienile, 3 abitazioni e un rustico, ha divorato il tetto della chiesa e - parzialmente - quello del campanile, lo comunica una nota della Provincia di Trento.

Il fuoco si è propagato rapidamente, coinvolgendo quattro abitazioni e raggiungendo anche la copertura della chiesa. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte

L'imponente intervento di 16 Corpi dei Vigili del fuoco volontari, con il supporto del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, ha consentito di evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente. "Quella vissuta a Fraviano è stata una notte molto difficile", ha detto il presidente Maurizio Fugatti: "Desidero esprimere la mia vicinanza ai cittadini e ringraziare le centinaia di operatori che, con professionalità e straordinario senso del dovere, hanno lavorato senza sosta per proteggere le persone e l'abitato".