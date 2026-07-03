VERMIGLIO. Un vasto incendio ha devastato nella notte la frazione di Fraviano, nel comune di Vermiglio, provocando ingenti danni a edifici e strutture del paese. Le fiamme hanno interessato diversi immobili, compreso il tetto della chiesa parrocchiale di Santo Stefano.

L'allarme è scattato intorno all'una di notte. Secondo le prime informazioni, il rogo potrebbe aver avuto origine da un fienile, ma l'esatta causa è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Il fuoco si è propagato rapidamente, coinvolgendo quattro abitazioni e raggiungendo anche la copertura della chiesa. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte

Il fuoco si è propagato rapidamente, coinvolgendo quattro abitazioni e raggiungendo anche la copertura della chiesa. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari dei corpi della Val di Sole, affiancati dai vigili del fuoco permanenti di Trento. Le squadre hanno lavorato senza sosta per contenere il rogo e limitare ulteriori danni.

Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite anche nelle prime ore del mattino. Una prima stima parla di danni economici molto rilevanti, quantificabili in diversi milioni di euro.