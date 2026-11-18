SPORMAGGIORE. Il Belpark di Spormaggiore manda in archivio una stagione da incorniciare, segnata da un record di visitatori: oltre 55mila. Mai così tanti nella storia del Parco faunistico che, partito nel 1994 con un piccolo recinto che ospitava due esemplari di orso bruno, negli ultimi anni ha registrato un interesse crescente (dai 46mila del 2023 agli oltre 50mila ingressi del 2025). Il 2 novembre l'area boscata di oltre cinque ettari, che ospita varie specie di animali autoctoni delle Alpi, ha chiuso i battenti. Riapre in primavera. «Di solito a Pasqua; meteo permettendo, dunque riapriremo verso la fine di marzo», conferma Andrea Marcolla, presidente della società che gestisce il Parco faunistico (il Comune di Spormaggiore è socio con il 52,62%).

La struttura in località Albarè Plan della Fontana è diventata una meta molto gettonata anche per chi proviene da fuori regione. Famiglie e scuole in testa. «Questa è la migliore stagione di sempre, nonostante la primavera sia stata caratterizzata dalla pioggia - prosegue Marcolla - . Ma luglio, agosto e settembre hanno registrato davvero molte presenze. Le famiglie restano il nostro target principale ed abbiamo cercato di ampliare l'offerta. Anche le scuole hanno rappresentato un importante bacino di utenti, tra aprile e maggio». Gli studenti trentini fanno la parte del leone, ma il Belpark ha superato i confini locali, rientrando ormai nei principali circuiti del turismo naturalistico e didattico. Insomma, chi arriva a Trento non si ferma al Muse o al Castello del Buonconsiglio. «Arrivano scuole da tutta Italia», conferma Marcolla.

La chiave del successo del Parco va cercata sicuramente nell'emozione di poter osservare da vicino animali selvatici nel loro habitat naturale e nella varietà delle specie presenti, che si vanno arricchendo ogni anno. Tra queste una coppia di renne: «L'anno prossimo - auspica - speriamo di avere un piccolo in arrivo». Ha fatto il suo ingresso nel parco faunistico anche una coppia di linci. «Provengono da un sequestro forestale, erano detenute illegalmente - spiega - . Ce le hanno affidate e siamo riusciti ad inserirle in modo graduale nel recinto, dove si trova l'esemplare nato dalla coppia storica di linci, che sono morte. Non era scontato riuscire ad integrarle e lo abbiamo fatto anche con il supporto di studenti universitari, che hanno fatto proprio una tesi sull'inserimento delle linci».

Ma la vera star del Belpark è Charlie, l'orsetto salvato a due mesi di vita dopo la caduta in un dirupo e abbandonato dalla madre: «Adesso ha quasi quattro anni ed è diventato davvero un bell'esemplare. Spesso i visitatori vengono per vedere lui». Charlie non è l'unico orso presente: il parco faunistico ospita due femmine di 30 anni. In tema di orsi, al parco si possono scorgere i plantigradi tra gli alberi del bosco, ma l'ente lavora anche sul piano della formazione, per aiutare la convivenza con la fauna selvatica: «Facciamo laboratori e, insieme ai nostri biologi e naturalisti, proponiamo dei talk per spiegare come comportarsi».

La ricerca scientifica è un'altra componente fondamentale: numerose negli anni sono state le collaborazioni con le università. «Adesso c'è in corso un progetto con la Fondazione Bruno Kessler (WildBotics): sono stati installati dei sensori, partendo dal recinto dei lupi. Con l'uso dell'intelligenza artificiale e altri strumenti gli animali vengono ripresi e possono essere riprodotti in 3D». Con i ricavi degli ingressi (circa 650mila euro) si finanzia l'attività del Parco, che da sempre è autonomo (non chiede soldi a soci o Comune). Per il futuro si pensa ad uno spazio coperto dedicato ai laboratori: «Siamo in fase di progettazione», conclude Marcolla.