RABBI. «Il lupo mia madre se l'è visto arrivare incontro. Le è saltato addosso strappandole i pantaloni quasi da cima a fondo presumibilmente con le zampe visto anche il segno sulla gamba. Lei è finita a terra e quando si è rialzata l'animale ha proseguito scendendo lungo i prati, verso San Bernardo».



Ieri, il giorno dopo l'incontro ravvicinato, il figlio della donna, una sessantaduenne della Val di Rabbi, ha voluto riportare con chiarezza l'accaduto, tramite il resoconto della madre. “Non vogliamo né visibilità né fare polemiche ma è giusto dire le cose come stanno”.



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