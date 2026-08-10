CLES. Sarà celebrato oggi, 11 agosto, alle 14, nella chiesa parrocchiale di Cles, il funerale di Gino “Gianni” Flaim, il 79enne morto venerdì scorso dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre stava scendendo lungo il sentiero 370, tra Malga Termoncello e Malga Arza, nel territorio comunale di Denno.

Flaim si trovava in montagna insieme a un amico quando ha accusato il malore. Immediata la richiesta di aiuto, ma nonostante l'intervento dell'elicottero e dei soccorritori per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto erano intervenuti gli operatori delle Stazioni Rotaliana-Bassa Val di Non e Cles del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, con il supporto dei vigili del fuoco volontari di Denno e Flavon.

Classe 1946, Gianni Flaim era molto conosciuto a Cles, dove per anni aveva svolto l'attività di macellaio. Il suo negozio era diventato anche un luogo di incontro per tante persone del paese. Aveva inoltre dedicato parte del proprio tempo al volontariato, collaborando con il Pedibus e con altre realtà associative.

Oggi saranno in tanti a stringersi attorno alla moglie Marta, ai figli Cristina e Francesco e a tutta la famiglia. Flaim lascia anche il genero Fabrizio, la nuora Evelyn, i nipoti Filippo, Veronica e la piccola Sophie, oltre ai fratelli e alla sorella. Il rosario è stato recitato ieri sera nella chiesa dei Frati Francescani.