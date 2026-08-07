CLES. Un escursionista di 80 anni, residente a Cles, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 7 agosto, dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre percorreva un sentiero in Val di Non.

L’uomo, classe 1946, stava scendendo lungo il sentiero 370, che da Malga Termoncello porta verso Malga Arza, quando si è sentito male. A dare l’allarme al Numero unico per le emergenze 112, intorno alle 17, è stato l’amico che si trovava insieme a lui.

La Centrale unica di emergenza ha disposto l’immediato intervento dell’elisoccorso. Nel frattempo due operatori della Stazione Rotaliana - Bassa Val di Non e un operatore della Stazione di Cles del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si sono messi a disposizione per raggiungere la zona via terra, grazie anche a un mezzo dei Vigili del fuoco di Denno e Flavon.

Il tecnico di elisoccorso e l’équipe sanitaria sono stati sbarcati sul posto e hanno subito iniziato le manovre di rianimazione. Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile e per l’escursionista non c’è stato nulla da fare. Dopo il nulla osta delle autorità, la salma è stata trasportata a valle dai Vigili del fuoco.