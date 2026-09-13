SEGNO. «Era un figlio meraviglioso». Il dolore della famiglia di Sukhpreet Singh, il ventenne morto venerdì sera sulla statale 43 dopo una tragica caduta in moto.

Il giovane, studente di Ingegneria all’Università di Trento, stava rientrando a casa a Segno dopo una festa di matrimonio a Taio. Secondo le prime ricostruzioni, è caduto con la moto ed è stato travolto dall’auto di un amico che viaggiava subito dietro di lui a bordo di una Volkswagen Passat.

La comunità si stringe alla famiglia e ricorda Sukhpreet come un ragazzo serio e generoso.



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