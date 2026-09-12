PREDAIA. È Sukhpreet Singh, residente a Segno, la vittima del terribile incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì 11 settembre lungo la statale 43 della Val di Non. Il giovane ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un'auto avvenuto nei pressi della frazione di Predaia.

La tragedia si è consumata attorno alle 22. Secondo le prime informazioni, la moto e la vettura sono rimaste coinvolte in un impatto particolarmente violento. Sukhpreet Singh è stato sbalzato dal mezzo e sarebbe rimasto incastrato sotto l'auto.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Taio, con il supporto dei colleghi di Denno, insieme ai sanitari e ai carabinieri. Considerata la gravità della situazione era stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero, ma ogni tentativo di salvare il giovane si è purtroppo rivelato inutile.

Ai carabinieri sono affidati gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e stabilire le cause dell'incidente. La notizia della morte di Sukhpreet Singh ha colpito profondamente la comunità di Segno, dove il giovane viveva.