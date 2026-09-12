PREDAIA. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì 11 settembre lungo la statale 43 della Val di Non, all'altezza dell'abitato di Segno, frazione di Predaia.

L'allarme è scattato attorno alle 22, dopo un violento scontro che, secondo le prime informazioni, ha coinvolto un'automobile e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il giovane che viaggiava sulla moto: dopo l'impatto è finito sull'asfalto, rimanendo incastrato sotto la vettura.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari con le ambulanze e i vigili del fuoco di Taio, supportati dai colleghi di Denno. Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero con l'équipe medica d'urgenza. I soccorritori hanno isolato e messo in sicurezza l'area, quindi hanno stabilizzato e sollevato l'automobile per riuscire a liberare il ventenne.

Una volta estratto da sotto il mezzo, il giovane è stato affidato al personale sanitario, che ha tentato a lungo di salvarlo. Le ferite riportate nell'incidente, tuttavia, si sono rivelate troppo gravi e ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare le circostanze che hanno portato all'incidente mortale.