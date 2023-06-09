TRENTO. Un uomo di 45 anni è rimasto ferito gravemente in seguito a un incidente sul lavoro che si è verificato verso le 16.45 ad Almazzago, frazione di Commezzadura, in valle di Sole.

Secondo le prime informazioni l'incidente si è verificato in un cantiere edile e il ferito è un muratore.

L'operaio è stato soccorso dal personale sanitario e dall'elicottero di Trentino Emergenza e trasferito in codice rosso al'ospedale Santa Chiara di Trento

Sempre stando alle prime informazioni, l'uomo sarebbe stato travolto da un muro e avrebbe riportato lesioni alle gambe.

Sul posto anche i carabinieri, le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Commezzadura e il personale dell'Uopsal, l'Unità operativa provinciale per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

[Foto credits: vigili del fuoco volontari di Commezzadura]