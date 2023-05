Infortunio sul lavoro in un cantiere a Mezzolago, 31enne in ospedale

LEDRO. Un operaio di 31 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito a un infortunio sul lavoro in un cantiere edile a Mezzolago, nel Comune di Ledro, in Trentino. Dalle prime informazioni, l'uomo, che potrebbe aver riportato alcune fratture a causa di una caduta, non sarebbe in pericolo di vita.



L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina.



Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, con l'elicottero di soccorso e l'auto medica, i carabinieri e il personale dell'Uopsal. Sono in corso gli approfondimenti del caso.