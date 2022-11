Arco, operaio precipita e muore in cantiere: la vittima è Mario Franzinelli di Legos

TRENTO. Tragico incidente sul lavoro in un cantiere edile in via Bruno Galas ad Arco, verso le 14.30: a causa di una caduta ha perso la vita Mario Franzinelli, operaio di 56 anni, residente nel comune di Ledro, in frazione Legos.

L'uomo è precipitato finendo a terra dopo un volo di circa dieci metri ed è deceduto sul colpo. Stando alle prime informazioni, al momento della disgrazia l'operaio si stava occupando di alcune misurazioni riguardanti la posa di alcuni parapetti di vetro.

Sul posto è stato fatto intervenire anche l'elicottero di Trentino Emergenza.

Il cantiere teatro della tragedia riguarda la costruzione di un condominio, nell'area in cui è stata demolita la ex villa San Pietro.

Le indagini sull'accaduto sono affidate ai carabinieri, sopraggiunti nel cantiere poco dopo l'incidente.