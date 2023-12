Tre pecore smarrite e stremate nella neve portate in salvo dai vigili del fuoco con l'elicottero

TRENTO. Si erano smarrite a fine estate e quando il gregge è sceso a valle sono rimaste in alta quota: tre pecore sono stati però sottratte a un destino tragicamente segnato, grazie al'intervento aereo dei vigili del fuoco. È accaduto al confine fra Trentino e Bresciano, nelle zona del bivacco Linge, a circa 2289 metri di quota, nel territorio di Ponte di Legno, vicino alla val di Sole.

I carabinieri forestali di Temù sono stati allertati da uno scialpinista che si trovava nell'area e ha notato la presenza di tre pecore abbandonate in un canale di neve. I aarabinieri dopo aver verificato la segnalazione portandosi sul posto, hanno allertato i vigili del fuoco del comando di Brescia.

Lo stesso giorno è stato inviato sul posto l’elicottero dei vigili dle fuoco dall’elinucleo di Varese, per procedere al recupero dei tre animali. Purtroppo, in un primo momento, a causa delle avverse condizioni meteo, non è stato possibile attuare l'intervento.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Tre pecore stremate in un canalone di neve in alta quota: così sono state salvate e portate a valle in elicottero Insolito intervento dei vigili del fuoco in alta quota, nei pressi nelle zone del bivacco Linge a circa 2289 metri di quota, nel territorio di Ponte di Legno, dove uno scialpinista aveva segnalato la presenza di tre pecore abbandonate in un canale di neve. Dopo un primo intervento dei carabinieri forestali, che hanno scavato una buca a mo’ di recinto nella quale lasciare le pecore, ormai stremate, gli animali sono stati recuperati e portati a valle in elicottero.

L'altroieri, lunedì 18 dicembre, gli stessi carabinieri forestali si sono riportati nuovamente sul posto per verificare se le pecore fossero ancora lì, trovandole ormai stremate nello stesso luogo. Hanno provveduto ad allertare nuovamente i vigili del fuoco di Brescia, i quali hanno riattivato l’elicottero di Varese e con l’ausilio di personale Saf (speleo alpino fluviale) imbarcato alla base di Edolo, si sono tornati nella zona.

Nel frattempo, i carabinieri avevano scavato una buca, a mo’ di recinto, nella quale lasciare le pecore in attesa del salvataggio. Dopo aver trasferito in quota il personale Saf, l’elicottero si è portato alla base di Elimast, stazionando in attesa del successivo recupero degli ovini e dei soccorritori.

Le pecore sono state prima sistemate in reti per il trasporto e successivamente recuperate con l’elicottero, con l’ausilio di un cavo “baricentrico”. Quindi sono state elitrasportate a valle, alla base di Elimast, dove le attendeva la squadra dei vigili del fuoco di Ponte di Legno assieme a un veterinario che ha provveduto a verificare le condizioni mediche delle percore. L’elicottero ha effettuato successivamente un volo per il recupero del personale Saf, mentre i carabinieri forestali sono scesi a valle sugli sci.

Per le tre pecore, un ritorno alla vita dopo, grazie a un tempestivo intervento, una disavventura particolarmente dolorosa.