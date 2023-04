La famiglia di Andrea Papi denuncerà la Provincia e lo Stato per la reintroduzione degli orsi

TRENTO. La famiglia di Andrea Papi, il runner di 26 anni morto a causa dell'aggressione da parte di un orso nei boschi sopra Caldes, ha annunciato l'intenzione di denunciare la Provincia autonoma di Trento e lo Stato per aver reintrodotto gli orsi in Trentino e per la gestione del progetto.

Ad anticiparlo è stata la madre del giovane, spiegando che la famiglia si è affidata a dei legali.

L'intenzione è contestare le modalità con cui è stato messo in campo il progetto Life Ursus, senza un referendum consultivo tra la popolazione della zona.