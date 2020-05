Infortunio poco prima delle 14.30 in Val di Rabbi: un allevatore del posto, un sessantenne che stava trasferendo alcuni capi di bestiame in località Plaze, è rimasto schiacciato ad un piede, colpito da una delle ante del carrello impiegato per il trasporto.

In suo soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del corpo di Rabbi, con sei uomini e il personale medico, mentre da Trento è stato fatto alzare in volo l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti, che hanno trasferito l'uomo in ospedale: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.