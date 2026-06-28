STREMBO. Nuova chiusura per la Val Genova dopo gli smottamenti di ieri, 27 giugno. Il Comune di Strembo ha disposto il divieto di transito sulla strada tra la località Stella Alpina e Piazzale Matarot, a seguito dell'allerta gialla per temporali e della situazione di instabilità nell'area del Rio Dosson.

La decisione è stata formalizzata con l'ordinanza urgente firmata dal sindaco Manuel Dino Gritti. Oltre alle previsioni meteo avverse, a motivare il provvedimento sono i recenti fenomeni franosi che hanno interessato la zona del Rio Dosson, già considerata particolarmente vulnerabile al dissesto idrogeologico.

La strada resterà chiusa fino a revoca, per consentire le verifiche tecniche e gli interventi necessari a garantire la sicurezza del tracciato. Il divieto riguarda il tratto compreso tra Stella Alpina e il capolinea di Piazzale Matarot.

L'ordinanza affida alle forze dell'ordine e alla Polizia Locale il controllo del rispetto del provvedimento. Dell'interdizione sono stati informati anche il Parco Naturale Adamello Brenta, i Carabinieri di Carisolo, il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco, chiamati a collaborare nella gestione della viabilità fino al miglioramento delle condizioni meteo e della situazione idrogeologica.