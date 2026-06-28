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BLEGGIO. Fumata nera nel consiglio di amministrazione dell'Apsp Santa Croce di Bleggio, che nell’ultima riunione avrebbe dovuto procedere alla nomina del nuovo direttore. La decisione è stata invece rinviata.
Secondo quanto emerso, la selezione è stata vinta da Luisa Zappini, già dirigente provinciale e responsabile della Centrale unica di emergenza, che avrebbe superato con successo tutte le prove. Salvo sviluppi inattesi, resta la candidata destinata ad assumere la guida della struttura.
Il rinvio non sarebbe legato all'esito della selezione, ma al futuro dell'attuale direttore Paolo Schonsberg, che andrà in pensione nelle prossime settimane. L'ipotesi emersa sarebbe quella di affidargli un incarico di affiancamento alla nuova direttrice, mettendo a disposizione la propria esperienza durante i programmati lavori di ristrutturazione della casa di riposo.
Proprio su questo possibile ruolo, secondo le indiscrezioni, sarebbero emerse posizioni differenti all'interno del consiglio di amministrazione. Il confronto si sarebbe protratto a lungo senza arrivare a una sintesi, portando così al rinvio della delibera sulla nomina di Luisa Zappini. La questione dovrebbe tornare all'ordine del giorno in una delle prossime riunioni, una volta chiarito il possibile incarico da affidare a Paolo Schonsberg dopo il pensionamento.