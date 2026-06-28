Il caso

Il consiglio di amministrazione dell'Apsp Santa Croce non ha nominato il nuovo direttore nonostante Luisa Zappini abbia vinto la selezione. Il rinvio sarebbe legato al confronto sul possibile incarico da affidare all'attuale direttore Paolo Schonsberg dopo il pensionamento, in vista dei lavori di ristrutturazione della struttura