PINZOLO. L'associazione Bearsandothers ha diramato alcune immagini di un filmato girato in giornata e ha denunciato un "inquinamento ambientale gravissimo in val Rendena". Gli sversamenti, si legge in una nota, erano stati segnalati qualche settimana fa dalle guardie eco zoofile nei boschi di Sant'Antonio di Mavignola, nel comune di Pinzolo Il sindaco aveva firmato un'ordinanza "contro la ditta che ha causato gli sversamenti, intimando la messa a ripristino".

Ma, segnala la Bearsandothers, "l'inquinamento ambientale è andato avanti, come appare chiaro dal video che siamo saliti a girare ili 17 gennaio". Si tratta, riferisce l'organizzazione, di "un vero e proprio fiume di letame e liquami che stanno inquinando il Sarca" e che finirà nel lago di Garda, "passando anche per le varie troticolture lungo la valle. quelle che utilizzano l'acqua del fiume".

"Ancora una volta, sempre la stessa azienda, sempre lo stesso comune, nella zona dove vive pure un assessore provinciale molto noto, si assiste ad uno scempio ambientale", lamenta Bearsandothers.