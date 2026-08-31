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TIONE. Un giovane sciacallo dorato in condizioni molto precarie è stato recuperato venerdì sera dal personale della Stazione forestale di Tione, intervenuto in seguito a una segnalazione.
L'animale è stato individuato lungo i versanti sovrastanti la strada statale tra Tione e Breguzzo. Le sue condizioni hanno spinto gli operatori ad affidarlo al veterinario di zona, che lo ha trattenuto in osservazione per verificarne lo stato di salute.
Il giovane sciacallo dorato ha fortunatamente mostrato un rapido recupero. Già il giorno successivo le sue condizioni hanno permesso di procedere alla reimmissione in natura, restituendo così l'esemplare al suo ambiente.
Resta invece ancora da chiarire la provenienza dell'animale. Al momento non è possibile stabilire se appartenga a un nuovo gruppo familiare rispetto a quelli già monitorati sul territorio provinciale oppure se si tratti di un individuo solitario.