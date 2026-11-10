CAMPIGLIO. L’apertura di un punto vendita Kfc sulle piste da sci di Madonna di Campiglio scatena la reazione di Coldiretti Trentino Alto Adige. In una nota l’organizzazione agricola definisce l’arrivo della catena internazionale di fast food «un affronto inaccettabile all’identità e alla tradizione agroalimentare delle nostre valli».

Per il presidente regionale Gianluca Barbacovi l’arrivo di questi colossi della ristorazione veloce «rappresenta una minaccia diretta alla dignità del lavoro agricolo e all’economia delle nostre comunità montane. Non possiamo accettare che i nostri luoghi vengano banalizzati da modelli di consumo rapido e senza radici».

Secondo Barbacovi la difesa del reddito delle imprese agricole passa dalla capacità del territorio di fare sistema e di respingere «con fermezza le logiche del cibo omologato». Da qui l’appello a istituzioni e operatori turistici: «Il futuro del nostro turismo non si costruisce rincorrendo i fast food, ma tutelando l’unicità della nostra agricoltura e dei nostri allevamenti».