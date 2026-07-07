CAMPO CARLO MAGNO. Attimi di apprensione ieri, 6 luglio intorno alle 13, lungo il tracciato della pista Poza Vecia, a circa 200 metri a monte di passo Campo Carlo Magno, dove una giovane escursionista si è trovata improvvisamente davanti un'orsa accompagnata da tre cuccioli.

La protagonista dell'incontro è una 27enne lombarda, che trascorre le estati in Val Rendena nella casa di famiglia. In mattinata era salita fino al rifugio Boch e, durante il percorso di rientro, si è imbattuta nei quattro plantigradi.

L'animale, dopo essersi accorto della presenza della ragazza, l'ha osservata per alcuni istanti prima di allontanarsi insieme ai tre cuccioli, senza mostrare comportamenti aggressivi.

«Mi ha guardata e si è allontanata», ha raccontato la giovane, descrivendo un incontro ravvicinato conclusosi senza conseguenze.



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