STREMBO. Una grossa frana si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi, 27 giugno, nella parte alta della Val Genova, nel territorio comunale di Strembo, provocando l'interruzione della viabilità. La strada è attualmente non percorribile e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco volontari di Strembo e Carisolo, insieme ai soccorritori e al personale del Parco Naturale Adamello Brenta, impegnati nello sgombero del materiale franoso dalla carreggiata.

In via precauzionale è stato avviato il rientro a valle degli escursionisti che si trovavano in quota e degli ospiti del rifugio Bedole, così da evitare che rimangano isolati a causa della chiusura della strada.

Al momento non si registrano feriti. Le operazioni di bonifica e ripristino della viabilità sono ancora in corso e la strada resterà chiusa fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza.