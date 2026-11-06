BLEGGIO. Gli antichi vòlti delle case contadine di Cavrasto si preparano ad accogliere visitatori e curiosi, trasformandosi in piccole botteghe dedicate ai sapori e alle tradizioni del territorio. Sabato 7 e domenica 8 novembre torna la Festa della Noce, un appuntamento che mette al centro uno dei prodotti più caratteristici del Bleggio, attraverso un percorso tra degustazioni, laboratori, musica, passeggiate e specialità locali.

Protagonista della manifestazione è la Noce del Bleggio, riconoscibile per la sua forma allungata e per il gusto dolce, aromatico e leggermente speziato. Un prodotto che racconta il legame tra la comunità e il paesaggio rurale della zona, da assaporare al naturale oppure nelle sue diverse preparazioni: dalle torte al pane, dal nocino fino al caratteristico salame alle noci.

La festa prenderà il via già venerdì 6 novembre con l'incontro «Aspettando la Festa della Noce», in programma alle 18 alla Casa de la Nos. Il convegno sarà l'occasione per fare il punto sull'annata produttiva e riflettere sul decimo anniversario del Presidio Slow Food.

Il programma entrerà nel vivo sabato 7 novembre. Dalle 10 alle 17.30 sarà aperto il mercato tipico, mentre alle 11 sono previsti l'inaugurazione ufficiale e il taglio del nastro, accompagnati dall'intrattenimento musicale itinerante del Coro Castelcampo e di Sabrina Silvestrin. A mezzogiorno spazio alla gastronomia con «A pranzo con la noce del Bleggio»: le proposte enogastronomiche saranno curate dalla Pro Loco di Cavrasto, dalla Pro Loco della Quadra, dalle Donne Rurali e dal Gruppo Alpini Bleggio.

Nel pomeriggio, alle 14, partirà dalla piazza di Cavrasto «Camminar non nuoce», una passeggiata gratuita in compagnia di Alessandro Marsilli, naturalista e faunista, per scoprire la natura e i suoi segreti. La giornata si concluderà alle 17.30 con il concerto del Coro Rocce Rosse nella chiesa del paese.

Per tutta la giornata saranno inoltre proposte attività dedicate a diverse fasce d'età: dai giochi in legno per grandi e piccoli, curati da L'Arte del Gioco, alla dimostrazione dell'arte della mascalcia con Giulia Farina. Non mancheranno un laboratorio del legno per bambini, a cura di Gabriele Gobbi, e una mostra fotografica dedicata all'attività della Confraternita della Noce.

Anche domenica 8 novembre il paese continuerà ad animarsi con iniziative all'insegna della scoperta del territorio e delle sue tradizioni. Alle 9 partirà «La Noce va oltre», una pedalata in e-bike organizzata in collaborazione con Cm Emporio, con partecipazione gratuita. Dalle 10 alle 17.30 tornerà il mercato tipico, mentre dalle 11 le vie del paese saranno accompagnate dalla musica itinerante di Samuele & Danilo e Die Dolokrainer.

A mezzogiorno si rinnova l'appuntamento con «A pranzo con la noce del Bleggio», con le proposte gastronomiche delle associazioni e dei gruppi locali. Nel pomeriggio, alle 14, spazio alla creatività con un laboratorio dedicato alla lavorazione del feltro, condotto da Lucia D'Amato e ripetuto ogni mezz'ora fino alle 16. Alle 15 sarà invece possibile partecipare a «La Caserada», un laboratorio dal latte al formaggio a cura di Maso Pisoni.

Per tutta la domenica resteranno disponibili anche i giochi in legno, le attività sull'arte della mascalcia, il laboratorio del legno per bambini e la mostra fotografica sulla Confraternita della Noce.

La manifestazione rientra nel Mese del Gusto, il calendario di appuntamenti del Garda Trentino dedicato ai prodotti locali, alle eccellenze artigianali e alle tradizioni gastronomiche. Un'iniziativa che valorizza la stagionalità e la filiera corta, promuovendo un rapporto più consapevole con il cibo. Gli eventi aderiscono inoltre al progetto «Eventi Attenti», con accorgimenti per limitare i consumi energetici e la produzione di rifiuti, incentivare il riciclo e favorire forme di mobilità alternativa.

C.L.