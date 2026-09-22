CORNISELLO. È caduta mentre percorreva un sentiero in quota e, nella caduta, ha battuto la testa. Soccorsa nel pomeriggio una donna trentina di 56 anni, impegnata in un’escursione nella zona dei laghi di Cornisello, a circa 2.400 metri di quota.

L’allarme è scattato alle 14.05, quando il compagno che si trovava con lei ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. La donna si trovava sul sentiero che collega il lago Vedretta al lago di Cornisello.

La richiesta di intervento ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto è arrivato l’elisoccorso, con a bordo anche un tecnico di elisoccorso, insieme ai sanitari di Trentino Emergenza.

A supporto dell’intervento è rimasta inoltre la stazione del Soccorso alpino di Pinzolo, presente in piazzola. Le operazioni si sono svolte in un ambiente di montagna a quota elevata, dove l’intervento dell’elicottero ha consentito di raggiungere rapidamente il luogo dell’incidente.

La dinamica dell’accaduto, per quanto riferito, è riconducibile a una caduta lungo il sentiero. La donna ha riportato un colpo alla testa e sono state quindi attivate le procedure di soccorso sanitario.