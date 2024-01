Grave una trentenne investita da un'auto a Madonna di Campiglio durante la nevicata

TRENTO. Una donna è stata investita da una vettura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 5 gennaio, a Madonna di Campiglio: le sue condizioni sarebbero gravi. L'incidente si è verificato sulla provinciale, non lontano dagli impianti del Grostè. Immediatamente sul posto è intervenuto con due ambulanze il personale sanitario di Trentino Emergenza, che ha prestato le prime cure alla giovane, poi trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso.

Al momento dell'investimento, poco prima delle 18, la situazione sulle strade in zona era condizionata dalla copiosa nevicata in corso, ma al momento non sono disponibili informazioni sulla dinamica precisa dell'accaduto,

Per i rilievi del caso e la regolamentazione del traffico è intervenuta la polizia locale di Campiglio, coadiuvata dai vigili del fuoco volontari.

Va sempre ricordato che durante le nevicate e in generale con il fondo stradale scivoloso è necessaria una dose aggiuntiva di prudenza, così come bisogna essere muniti delle dotazioni invernali per i veicoli, pneumatici termici adeguati e/o catene da neve.

[foto di archivio]