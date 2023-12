Tione, stazione dei bus danneggiata con l'estintore: identificati due minorenni

TRENTO. La polizia locale delle Giudicarie ha identificato due ragazzi minorenni responsabili di una serie di episodi vandalici a Tione. I giovani, residenti in un comune limitrofo, sono inizialmente entrati in biblioteca interrompendone il regolare funzionamento, danneggiando poi un'auto in manovra all'esterno.

Infine sono entrati nella stazione degli autobus ed hanno aperto senza motivo un estintore, rendendo i locali inutilizzabili fino all'intervento del personale di Trentino Trasporti e dei vigili del fuoco.

Identificati da una pattuglia della polizia locale, i due ragazzi verranno denunciati per interruzione di pubblici servizi, rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e danneggiamento aggravato. Entrambi hanno precedenti specifici.