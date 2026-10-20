VAL DI FIEMME. Si è concluso intorno alle 20 un lungo intervento di soccorso per un’escursionista di 64 anni precipitata per una decina di metri in un canale roccioso sul Col Cornon, nel gruppo del Latemar. La donna stava percorrendo con due compagni il sentiero 18 quando, probabilmente dopo aver messo un piede in fallo, è ruzzolata nel canalino sottostante il tracciato. L’allarme al 112 è stato dato dagli altri escursionisti intorno alle 14.40.

La Centrale unica di emergenza ha attivato l’elisoccorso, mentre quattro operatori della stazione di Moena del Soccorso alpino e speleologico trentino si sono portati in piazzola. A causa del maltempo e della scarsa visibilità in quota, l’elicottero non ha potuto raggiungere direttamente l’infortunata: ha imbarcato i soccorritori e li ha sbarcati lungo il sentiero, nell’ultimo tratto non ancora avvolto dalla nebbia.

Ferita sul Col Cornon, soccorritori a piedi per ore nella nebbia Ferita sul Col Cornon, soccorritori a piedi per ore nella nebbia Ferita sul Col Cornon, soccorritori a piedi per ore nella nebbia Ferita sul Col Cornon, soccorritori a piedi per ore nella nebbia Ferita sul Col Cornon, soccorritori a piedi per ore nella nebbia

Da lì i quattro tecnici, insieme al tecnico di elisoccorso, all’équipe sanitaria e a tre soccorritori della polizia di Stato di Moena, hanno proseguito a piedi per un’ora e mezza fino al gruppo di escursionisti. La donna è stata raggiunta intorno alle 16.50, recuperata dal canale e stabilizzata, quindi trasportata in barella per oltre un’ora fino a un punto nuovamente raggiungibile dall’elicottero.

L’elicottero l’ha poi portata alla piazzola di Moena, dove ha ricevuto le prime cure. Da qui è stata trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento per i diversi traumi riportati.