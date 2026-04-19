Fiemme – Fassa

L'incidente ieri, sabato 18 aprile, poco dopo le 10.15: il giovane era primo di cordata e stava affrontando assieme ad un amico la via Harrer-Wallenfels. Fatali gli impatti contro le rocce.

L'alpinista è finito nel vuoto per oltre trenta metri, non trovando scampo: vano l'intervento del Pelikan 2 e del Soccorso alpino della Val Gardena e dell'Alta Fassa