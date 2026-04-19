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VAL DI FASSA. Tragedia nel gruppo del Sassolungo, in Val di Fassa: David Domanegg, 19 anni, altoatesino di San Genesio, ieri ha perso la vita dopo essere precipitato per oltre trenta metri lungo la parete sud di Punta Grohmann, mentre era impegnato nell'ascesa assieme ad un amico.
I due si trovavano nella parte alta del tracciato della via Harrer-Wallenfels: la vittima, che stava procedendo come primo di cordata, è precipitata nel vuoto e i ripetuti impatti non gli hanno lasciato scampo.
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