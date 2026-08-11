VAL DI FASSA. Dodici persone sono rimaste bloccate a circa quattro metri da terra nel pomeriggio di oggi, martedì 11 agosto, sulla Fly Line Catinaccio Rosengarten, il percorso aereo sospeso nel bosco che collega Ciampedìe con Pian Pecei, in Val di Fassa.

L’allarme è scattato dopo un arresto anomalo della Fly Line. La chiamata al Numero unico per le emergenze è arrivata intorno alle 15.45 e la Centrale unica di emergenza ha attivato la Stazione Centro Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico.

Sul posto sono intervenuti otto soccorritori. Uno degli operatori, utilizzando un carrello di servizio, ha raggiunto le persone bloccate percorrendo il tubo d’acciaio lungo il quale scorrono i carrelli della Fly Line.

Le dodici persone, tutte illese e collaborative, sono state quindi calate una alla volta fino a terra con le corde, mentre gli altri operatori fornivano assistenza dal basso. L’intervento si è concluso con il recupero di tutti i coinvolti, senza conseguenze fisiche.