SAN GIOVANNI DI FASSA. Intervento del Soccorso alpino nella tarda mattinata di oggi, lunedì 21 settembre, sulla ferrata “I magnifici 4”, dove un escursionista del 1988 residente a Merano è rimasto ferito dopo essere scivolato durante la percorrenza dell’itinerario attrezzato.

L’uomo si trovava sulla ferrata insieme a un compagno quando, in seguito alla scivolata, ha urtato contro la roccia, riportando un trauma a un arto superiore. Il dolore e le conseguenze dell’impatto gli hanno impedito di proseguire autonomamente. A chiedere aiuto è stato il compagno, con una chiamata al Numero unico per le emergenze 112 arrivata intorno alle 12.

La Centrale unica di emergenza ha quindi attivato la stazione Centro Fassa del Soccorso alpino e speleologico trentino. Quattro operatori hanno raggiunto via terra il punto dell’incidente e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’équipe sanitaria, permettendole di raggiungere l’escursionista e prestargli le prime cure.

Dopo essere stato stabilizzato, il 38enne è stato calato in sicurezza lungo la ferrata e accompagnato dai soccorritori. L’operazione si è conclusa intorno alle 14 con il rientro via terra delle squadre. Non è stato necessario il trasporto in ospedale: l’escursionista e il compagno si sono successivamente allontanati in autonomia.