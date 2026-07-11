ZIANO DI FIEMME. È morta a un mese dal morso di una zecca che le aveva provocato un'encefalite rivelatasi fatale. La vittima è Gianna Sommavilla, 76 anni, originaria di Moena e residente a Ziano di Fiemme.

Nata e cresciuta tra i prati del Lusia, dopo il matrimonio si era trasferita a Ziano, dove aveva costruito la propria famiglia e cresciuto i figli Pierangelo e Margherita.

Dopo la comparsa dei sintomi era stata ricoverata prima all'ospedale di Cavalese e successivamente a Trento. Nonostante le cure e i tentativi dei medici, il quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al decesso.



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