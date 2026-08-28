CANAZEI. Il maltempo nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto, ha costretto alla chiusura della funivia del Sass Pordoi, sopra Canazei, mentre circa 200 persone si trovavano nella stazione di arrivo. Per riportarle a valle è stato necessario l’intervento del Soccorso alpino e speleologico trentino, impegnato nell’evacuazione a piedi lungo i sentieri in condizioni rese difficili dal vento e dalle forti raffiche.

L’allerta meteo in corso ha fatto scattare l’intervento della Centrale unica di emergenza 112, che ha attivato la stazione Alta Fassa del Soccorso alpino. I soccorritori hanno organizzato un cordone di circa un centinaio di persone, accompagnandole progressivamente verso valle. Altri, invece, hanno iniziato autonomamente la discesa lungo i sentieri.

Il vento particolarmente intenso non ha consentito all’elicottero di intervenire in alcuna fase delle operazioni. Per garantire il supporto necessario è stata quindi preallertata anche la stazione Centro Fassa, che si è avvicinata alla base dell’impianto.

Durante le operazioni si sono registrati anche alcuni interventi sanitari. Un italiano sulla sessantina, che faceva parte del cordone accompagnato dai soccorritori, ha accusato improvvisamente un cedimento degli arti inferiori. L’uomo è stato imbarellato e trasportato a spalla dagli operatori.

Altri due interventi si sono resi necessari per persone che avevano scelto di scendere autonomamente. Un utente è rimasto ferito a un arto inferiore dopo essere scivolato lungo il sentiero, mentre un’altra persona ha riportato un trauma cranico in seguito a una caduta. In quest’ultimo caso, l’allarme è stato attivato automaticamente attraverso un Apple Watch.

I soccorritori delle stazioni Alta Fassa e Centro Fassa hanno raggiunto gli infortunati, li hanno imbarellati e hanno provveduto al trasporto a valle a piedi.

Nel complesso sono circa venti gli operatori del Soccorso alpino e speleologico trentino impegnati nelle operazioni, rese particolarmente complesse dalle condizioni meteorologiche. Nel tardo pomeriggio la conclusione delle operazioni di soccorso.