VAL DI FIEMME. Un escursionista è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi, 3 agosto, dopo essersi infortunato a una gamba mentre percorreva il sentiero che da Forcella Busa Alta conduce al Cardinal, nel gruppo del Lagorai.

L'allarme è stato lanciato dallo stesso escursionista, che poco dopo le 11 ha contattato il Numero unico per le emergenze 112.

La Centrale unica di emergenza ha inviato l'elicottero sanitario e ha attivato gli operatori della Stazione Fiemme del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che si sono messi a disposizione nella piazzola.

Dopo un primo sorvolo per individuare l'uomo, l'elicottero ha imbarcato due soccorritori della stazione. La loro presenza si è resa necessaria perché insieme all'escursionista c'era anche un cane di grossa taglia, che non poteva essere recuperato con il velivolo e doveva quindi essere accompagnato a valle via terra.

Il tecnico di elisoccorso e l'équipe sanitaria hanno prestato le prime cure all'infortunato, che è stato quindi trasportato in elicottero all'ospedale. I due soccorritori hanno invece riaccompagnato il cane fino a valle. L'intervento si è concluso intorno alle 14.30.