VIGO DI FASSA. Grave incidente questa mattina, 11 luglio, sulla Roda del Diavolo, nel gruppo delle Coronelle, sopra Vigo di Fassa, dove una climber altoatesina del 1962 è precipitata per circa 40 metri durante un'ascensione. La donna è stata trasportata in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 mentre la donna stava affrontando da prima di cordata il secondo tiro della via Kaufmann, a circa 2.400 metri di quota. Per cause ancora in corso di accertamento ha perso l'equilibrio, precipitando lungo la parete e arrestando la caduta soltanto al suolo, con gravi traumi.

L'allarme al Numero Unico 112 è stato lanciato da una seconda cordata impegnata sulla stessa parete, composta da alpinisti appartenenti allo stesso gruppo. I testimoni hanno assistito all'incidente, mentre il compagno della donna, anch'egli altoatesino del 1962, è rimasto illeso, assicurato alla sosta.

La Centrale Unica di Emergenza ha attivato gli operatori della Stazione Centro Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. I soccorritori hanno raggiunto la parete, messo in sicurezza il compagno della climber e consentito all'équipe sanitaria di prestare le prime cure alla ferita. Dopo essere stata immobilizzata e sistemata in barella, la donna è stata recuperata dall'elicottero e trasportata in elicottero d'urgenza al Santa Chiara di Trento. L'intervento si è concluso intorno alle 13.30 con il rientro a valle degli illesi accompagnati dai tecnici del Soccorso alpino.