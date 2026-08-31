CANAZEI. Intervento dell’elisoccorso nella tarda mattinata di oggi, 31 agosto, sulla Punta Innerkofler, dove un climber altoatesino del 1995 è caduto mentre stava salendo da primo di cordata lungo la Via Dibona. L’incidente è avvenuto sul quarto tiro, a circa 2.930 metri di quota. Nella caduta l’uomo ha riportato un trauma alla spalla.

A dare l’allarme, attorno alle 10.30, è stato il compagno di cordata, rimasto illeso. La Centrale unica di emergenza 112 ha attivato l’elicottero e preallertato la stazione Alta Val di Fassa del Soccorso alpino e speleologico trentino.

Particolarmente delicato il recupero. Dall’elicottero è stato calato il tecnico di elisoccorso con un verricello di circa 90 metri, alla massima estensione delle funi. Raggiunta la parete a monte dell’infortunato, il soccorritore ha messo in sicurezza la cordata, permettendo al compagno di calare il ferito fino alla sosta. Il tecnico è quindi risalito lungo il tiro per recuperare l’attrezzatura utilizzata durante la progressione.

Sul posto è stata poi verricellata anche l’équipe sanitaria, che ha raggiunto il climber, gli ha prestato le prime cure e lo ha stabilizzato. Il ferito è stato quindi recuperato a bordo dell’elicottero e trasportato in elicottero fino a un primo campo base nei pressi del rifugio Friedrich August, per essere successivamente affidato all’ambulanza a Canazei.

Il compagno di cordata, rimasto illeso, è stato invece trasportato in elicottero al Passo Sella, da dove ha raggiunto autonomamente la propria automobile. L’intervento di soccorso si è concluso attorno alle 11.30.