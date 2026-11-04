CANAZEI. È rimasto intrappolato sotto una pianta caduta mentre si trovava in un’area boschiva per raccogliere legna. Protagonista dell’incidente un uomo di 73 anni, residente in Val di Fiemme, soccorso nella serata di oggi, mercoledì 4 novembre, in località Poicia, nel territorio di Canazei, in alta Val di Fassa.

L’uomo aveva raggiunto autonomamente la zona quando, dopo essere scivolato, è rimasto bloccato sotto un albero, senza riuscire a liberarsi. A dare l’allarme sono stati i familiari, che, non vedendolo rientrare e conoscendo il luogo in cui si era recato, sono andati a cercarlo. Dopo averlo individuato, hanno chiamato il 112 intorno alle 19.

La Centrale unica di emergenza ha attivato l’elisoccorso e le squadre di terra della stazione Alta Val di Fassa del Soccorso alpino e speleologico trentino, intervenute con sette operatori. Alle operazioni hanno collaborato anche i vigili del fuoco e la Croce Bianca.

L’équipe sanitaria ha stabilizzato l’uomo e prestato le prime cure. Una volta liberato dalla pianta, il ferito è stato sistemato sulla barella e trasferito a bordo dell’elicottero, che lo ha trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 20.30, con il rientro delle squadre.