CAMPITELLO DI FASSA. Intervento di soccorso questa mattina, martedì 15 settembre, per un’alpinista colpita al volto da un sasso mentre si trovava in parete, a circa 2.700 metri di quota, nel territorio di Campitello di Fassa. L’allarme è stato lanciato alle 8.56.

Erano quattro le persone coinvolte nell’uscita, divise in due cordate. Il gruppo si trovava al terzo tiro della via Dimai quando un sasso ha raggiunto una delle ragazze al volto. La giovane ha riportato un trauma facciale, rimanendo però sempre cosciente. I compagni hanno immediatamente contattato il 112.

Sul posto è intervenuto l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano. La ferita e il compagno di cordata sono stati recuperati dalla parete attraverso un verricello di 45 metri e successivamente trasportati a Passo Sella, dove sono stati affidati all’équipe sanitaria.

Dopo le prime cure, la ragazza è stata trasportata all’ospedale San Maurizio di Bolzano, sempre cosciente, per gli accertamenti e le cure necessarie. Gli altri due amici, che componevano la seconda cordata, sono invece scesi autonomamente.