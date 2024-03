Fassa, avvistato un lupo nei pressi della scuola elementare: l’esemplare allontanato con le munizioni di gomma

Animali /Lo spavento

In azione i forestali. A riprenderlo con il cellulare è stato un residente che passeggiava con il bambino nel passeggino. Secondo gli esperti si potrebbe trattare dello stesso lupo che a gennaio era stato visto avvicinarsi a una mamma con il figlio in carrozzina, vicino a una pista per il fondo, sempre a Pozza



I NUMERI In Trentino i lupi sono oltre 200

MOENA Lupi in città, segnalazioni su Facebook

TRENTO Branchi di lupi tra Meano, Argentario, Cimirlo e Bondone